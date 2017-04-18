اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" , يوم الثلاثاء, الولايات المتحدة بالتقصير في اتخاذ اجراءات وتدابير لتفادي وقوع ضحايا بين المدنيين اثناء استهداف أحد المساجد في ريف حلب في الـ16 من آذار الماضي.

وبينت المنظمة, في بيان لها, نشرته وكالة (نوفوستي) أن "دراسة الأهداف وتحليلها قبل ضربها كان من شأنه الحيلولة دون وقوع الضحايا في مسجد قرية الجينة غرب حلب ".

وأكدت المنظمة أن التحليل الذي وضعته للهدف المشار إليه، كشف أنه "لم يكن في المسجد حين استهدافه أي عناصر من تنظيم "القاعدة" ، وأن المجتمعين فيه كانوا من المدنيين حضروا إلى الصلاة".

وطالب البيان الولايات المتحدة "بالتحقيق للكشف عن الخطأ الذي وقع، والعمل على دراسة الأهداف قبل ضربها والحيلولة دون تكرار مثل هذا الحادث ".

وكان أكثر من 40 قتيلاً وعشرات الجرحى، سقطوا منتصف آذار الماضي ، جراء قصف جوي استهدف مسجداً في قرية الجينة بريف حلب الغربي, حيث أكد البنتاغون أن الضربة الأمريكية لم تكن موجهة للمسجد، وانها طالت موقعا محاذيا له، كان يأوي عناصر من تنظيم القاعدة.

وتسيطر فصائل معارضة مسلحة معظمها متشددة على مناطق واسعة من ريف حلب الغربي بما فيها قرية الجينة التي تبعد حوالي 30 كيلومترا من مدينة حلب.

وسبق لقصف التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014 , أن أودى بحياة مدنيين في عدة محافظات منها الرقة وحلب ودير الزور .

سيريانيوز