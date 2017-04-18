صدور لائحة جديدة بأسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث سجلت أسعار الملفوف والخيار والباذنجان والكوسا ارتفاعاَ, مقابل انخفاض سعر البطاطا والبصل والزهرة والسبانخ والفول, مقارنة بالنشرة الماضية. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث سجلت أسعار الجزر والبرتقال ارتفاعاَ, مقارنة بالنشرة السابقة. من جهة اخرى, حددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان اسعار اغلبها شهدت انخفاضا طفيفاَ, مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الأسعار لاتزال ثابتة. سيريانيوز



2017-04-18 16:42:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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