لقي 12 عسكرياً سعودياً حتفهم، يوم الثلاثاء، بتحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة السعودية في محافظة مأرب اليمنية.

وأعلنت قيادة قوات التحالف العربي في بيان انه، "في صباح اليوم الثلاثاء سقطت طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب".

وأكد البيان مقتل "أربعة ضباط، وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية في الحادث، ولايزال التحقيق جاريا في ملابساته".

يشار إلى أنه سبق وتم إسقاط طائرات عديدة لقوات التحالف العربي في اليمن، حيث تم العام الماضي خلال شهري تموز وحزيران إسقاط عدة مروحيات إحداها أردنية و3 إمارتيات وأخرى سعودية.

وبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية حملة عسكرية في آذار 2015 ضد الحوثيين، المتهمين بأن لهم صلات مع إيران، لوقف تقدمهم في جنوب اليمن. وسيطر الحوثيون مدعومين من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على مناطق واسعة من البلاد.