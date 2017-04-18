سقط أكثر من ألف شخص مابين قتيل وجريح, جراء حوادث مختلفة وقعت في "مهرجان رش الماء" التي تواصلت فعاليات الاحتفال به في ميانمار لمدة 4 أيام، بمناسبة السنة الجديدة , حسب التقويم التقليدي للبلاد.

ونقلت وكالة (الاناضول) عن وسائل إعلام محلية أنّ "عدد الجرائم والحوادث التي وقعت في الاحتفالات، التي بدأت الخميس الماضي، بلغ ألفًا و200, ونتج عنها مصرع 285 شخصاً وإصابة ألف و73 آخرين".

وتقع أغلب هذه الحوادث , بحسب وسائل الاعلام, جراء "قيادة السيارات تحت تأثير الخمور، إضافًة إلى بعض الجرائم الجنائية الناتجة عن السرقة، وتناول المواد المخدرة، والمواجهات العنيفة بالأسلحة بين المواطنين".

وتعكس الاحتفالات بـ"مهرجان رش الماء" عادات وتقاليد الفن الشعبي القديم في ميانمار, إذ يشارك المواطنون في إلقاء القصائد الشعرية الساخرة والرقص على إيقاع الطبول التقليدية، إضافةً إلى تناول الوجبات الخفيفة من الأرز وحلوى جوز الهند.

ويحتفل عادةً بمهرجان "رش الماء" سنوياً بعض دول جنوب شرق آسيا، منها ميانمار، وتايلاند، ولاوس، وكمبوديا، وفي العام الحالي بدأت الاحتفالات في ميانمار في 13 نيسان الجاري.

سيريانيوز