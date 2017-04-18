سقط ضحايا, يوم الثلاثاء, جراء سقوط قذائف وقنابل, مصدرها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في مدينة دير الزور.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "مسلحي “داعش” استهدفوا حي الجورة بعدد من القذائف والقنابل التي اسقطوها من طائرة مسيرة مستغلين تجمع الأهالي عند مناهل مياه الشرب لتعبئة حاجتهم منها ما أسفر عن مقتل طفلة وامرأة وإصابة 26 شخصا بجروح أغلبهم من النساء والأطفال".

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بدوره, بين معاون مدير الصحة بدير الزور أكرم الجوري, في تصريح للوكالة, أنه "تم إسعاف 26 شخصا جلهم من النساء والأطفال إلى مشفيي الأسد العسكري في المدينة بينهم 9 حالات حرجة تم التدخل الجراحي عليها في حين قدمت الاسعافات الأولية والطبية اللازمة للآخرين".

وتتعرض عدة احياء بمدينة دير الزور, الخاضعة تحت سيطرة النظام, بشكل شبه يومي, لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش" لغارات مكثفة من طيران التحالف من جهة و الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي.