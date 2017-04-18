يبدأ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس, يوم الثلاثاء, جولته الاولى للشرق الاوسط, تشمل السعودية ومصر وقطر وجيبوتي وإسرائيل, لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ابرزها مكافحة الارهاب.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن مسؤولين وخبراء إن ماتيس سيركز في أول زيارة له إلى مناطق من الشرق الأوسط وأفريقيا على "الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية ويفصح عن سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه سوريا".

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وكانت وزارة الدفاع الامريكية اعلنت يوم الجمعة ان ماتيس سيصل إلى العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء في مستهل جولته الإقليمية حيث سيلتقي كبار المسؤولين السعوديين لتعزيز الالتزام الأمريكي تجاه الشراكة الأمنية مع المملكة.

ويصل ماتيس وفي اليوم التالي إلى مصر لبحث الملفات الأمنية الإقليمية مع المسؤولين بالقاهرة .

ثم يصل إلى إسرائيل في 20 نيسان للقاء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ونظيره الإسرائيلي افيغدور ليبرمان.

وفي المحطة التالية يصل الوزير الامريكي إلى قطر يوم السبت في 22 نيسان لإجراء مباحثات مع المسؤولين بالدوحة تهدف لتعزيز الأمن الإقليمي.

وفي ختام الجولة يزور ماتيس جيبوتي للقاء الرئيس إسماعيل عمر جيلي لبحث سبل دفع الالتزام المشترك لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتهدف جولة وزير الدفع الامريكي, بحسب البنتاغون, لإعادة التأكيد على التحالفات الرئيسية للولايات المتحدة والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين بالشرق الأوسط وافريقيا وبحث جهود التعاون لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار .