أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الثلاثاء, على ثبات موقف بلاده من الملف السوري, المتمثل بدعم التسوية السلمية للأزمة السورية, وذلك من خلال برقية ارسلها للرئيس بشار الاسد, بمناسبة عيد الجلاء.

وجاء في الرسالة, والتي نشرتها وكالة الانباء (سانا), ان بوتين اكد على "استمرار موقف بلاده الداعم للحوار الوطني الواسع الهادف إلى وقف نزيف الدماء وتوحيد جميع السوريين في مكافحة قوى الإرهاب والتطرف الدوليين

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وشدد بوتين, في هذه الرسالة, على "عزم روسيا الثابت على مواصلة دعمها الفعال لتحقيق هذه الأهداف وحماية سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها".

وعبر بوتين عن "يقينه بأن استمرارية تطوير علاقات الصداقة التقليدية الروسية السورية تستجيب تماماً لمصالح شعبي البلدين وتنسجم مع منهج تأمين الأمن الإقليمي والعالمي", متمنياً للشعب السوري "السلام والرفاهية وللرئيس الأسد دوام الصحة والنجاحات".

وتجري روسيا, في الاونة الاخيرة, مناقشات مكثفة مع عدة دول , حول امكانية محاربة الارهاب في سوريا والمساهمة في تسوية النزاع في سوريا.

وتعتبر روسيا من اكثر الدول الداعمة للنظام السوري سياسياَ وعسكرياَ, في وقت تواجه ضغوطات دولية من اجل تخليها عن دعم الرئيس الاسد , في حين تشدد موسكو ان الاولوية لمكافحة الارهاب وتسوية الازمة بشكل سلمي.