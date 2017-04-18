كشفت وزارة الخارجية الكازاخستانية, يوم الثلاثاء, عن مساعي تجريها مع الدول الضامنة من اجل توسيع المشاركة في مباحثات أستانا حول سوريا, كإشراك دول عربية أو الاتحاد الأوروبي في العملية بصفة مراقبين.

ونقلت وسائل اعلام عن وزير الخارجية خيرت عبد الرحمنوف الكازخستاني قوله, في تصريحات للصحفيين, "طرحنا على الدول الضامنة، وخاصة على روسيا مسألة إمكانية مشاركة دول عربية مثل السعودية وقطر.. نحن نهتم بأن يكون الاتحاد الأوروبي على اطلاع بمجريات عملية أستانا".

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وأضاف عبد الرحمنوف ان "الدول الضامنة والدول المهتمة بالتسوية السورية تحاول جاهدة إشراك وجلب المعارضة السورية المسلحة، أولا، للانضمام إلى وقف إطلاق النار، وثانيا، لتشارك في عملية أستانا".

وتستضيف العاصمة الإيرانية طهران يوم الثلاثاء، اجتماعاً ثلاثياً يضم كل من روسيا وتركيا وإيران في إطار التحضيرات لمحادثات استانا بشأن سوريا.

وكان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف اعلن، الشهر الجاري، أن التحضيرات جارية لاجتماع استانا المقبل حول سوريا والمقرر إجراؤه أيار القادم.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 اذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, الا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات استانا المقبلة في 3-4 ايار المقبل.

وسبق ان استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,اهمها تثبيت وقف اطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.