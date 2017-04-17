اصيب 12 شخصاً يوم الاثنين، بعد إلقاء مادة "حمضية" حارقة في ملهى ليلي مكتظ في لندن.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( ا ف ب) عن المتحدث باسم أحد ألوية المطافئ في لندن قوله، إن مادة غير معروفة أظهرت الاختبارات أنها "حمضية" ألقيت في ملهى "مانغل" في شرق لندن .

وأوضح أن نحو 600 شخص كانوا في المكان وقت الحادثة، مضيفا أن "12 منهم أظهروا آثارا وعوارض نسبت إلى مواد حارقة تمت معالجتهم في الموقع قبل نقلهم إلى المستشفى".

وأفاد بيان للشرطة بأن الإصابات "ليست خطرة" واستبعد أن تكون الحادثة مرتبطة بالإرهاب.

وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالملهى الليلي، فيما استمرت التحقيقات بعد الهجوم دون أن تقود إلى اعتقالات.

وشهدت لندن ارتفاعا شديدا في الهجمات "بمادة الأسيد" خلال الأعوام الماضية، حيث أشارت معلومات كشفتها الشرطة الشهر الماضي إلى تلقي 1800 تقرير لهجمات بسوائل حارقة في لندن منذ عام 2010.