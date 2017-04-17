وافق مجلس الامن القومي التركي, يوم الاثنين، على مقترح رئاسة الوزراء تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للمرة الرابعة على التوالي منذ المحاولة الانقلابية في تموز الماضي.

وذكرت وسائل اعلام ان مجلس الأمن القومي التركي أوصى بتمديد فترة حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر، بعد محاولة الانقلاب في منتصف حزيران الماضي.

وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش, في وقت سابق, ان الحكومة التركية قررت تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور اعتبارا من الأربعاء.

ويأتي هذا التمديد بعد يوما من توجه الناخبون الأتراك, لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء تاريخي ، حول تعديلات دستورية تهدف إلى توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وهذه المرة الرابعة التي تمدد فيها تركيا حالة الطوارئ في البلاد, بعد محاولة الانقلاب في حزيران الماضي، والتي شهدت بعدها حملة تطهير واسعة في المؤسسات العسكرية والقضائية والتعليمية.

سيريانيوز