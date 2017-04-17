سقط قتلى وجرحى, يوم الاثنين, جراء قصف استهدف مناطق بريفي دمشق ودير الزور.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قصفا طال بلدتي حرستا وجسرين بريف دمشق, مما ادى الى سقوط ضحايا.

وفي دير الزور, اشارت المصادر الى سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف طائرات حربية مبنى الزراعة ببلدة الحسينية بالريف الغربي.

وجاء ذلك في وقت تعرضت قرية السكرية قرب مدينة البوكمال بدير الزور لقصف من طائرات التحالف الدولي, ما ادى الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وتتعرض مناطق بارياف لاسيما دمشق وحلب وادلب وحماه وردعا, الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة, لعمليات قصف بشكل شبه يومي, ما يؤدي الى سقوط ضحايا ودمار بالمباني.

ولم تتوقف المعارك وعمليات القصف في عدة مناطق بسوريا, رغم تراجع حدتها , مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التفيذ منذ 30 كانون الاول الماضي, برعاية تركية روسية, وسط تبادل التهم بين النظامي والمعارضة بخرق الهدنة.