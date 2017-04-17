سقط 8 قتلى من عائلة واحدة وأصيب آخرين بجروح, يوم الاثنين, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي على دير الزور الشرقي.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصادر أهلية قولها ان “طائرات تابعة للتحالف الدولي شنت أمس غارات على قرية السكرية قرب مدينة البوكمال في أقصى الريف الشرقي لمحافظة دير الزور وتسببت بمقتل 8 اشخاص من عائلة واحدة وإصابة عدد آخر بجروح من أهالي القرية”.

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ولفتت المصادر إلى أن الغارات ادت أيضا إلى "دمار كبير في منازل القرية وممتلكات الأهالي".

وفي سياق متصل, اشارت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, الى ان طائرات "التحالف الدولي" استهدفت مبنى الزراعة في المحيط الشمالي لمدينة دير الزور قرب جسر السياسية.

وجاء ذلك بعد يوم على مقتل عدة أشخاص جراء قصف جوي لقوات التحالف الدولي على منطقة المنصورة بريف الرقة.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.