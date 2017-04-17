قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين أنه يجب عدم المماطلة في تحضير جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف، معربا عن أمله بانعقادها في جنيف الشهر المقبل بعد اجتماع أستانا.



وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السنغالي, "فيما يتعلق بالاجتماع المقبل حول سوريا في جنيف. نعم، إنه من المتوقع أن يعقد بعد 3 أو 4 ايار, أي بعد الاجتماع المقبل في أستانا. ونأمل في أن السيد دي ميستورا سيحدد موعدا مناسبا، لأنه يتوقع حلول شهر رمضان المبارك في نهاية مايو، وربما يجب انتظار انتهائه".



واضاف لافروف "نحن على قناعة بأنه لا ينبغي المماطلة".



وتاتي تصريحات لافروف بعد تصريحات لوزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم إن دبلوماسيين من روسيا وأمريكا والأمم المتحدة سيعقدون اجتماعاً في جنيف بشأن سوريا الأسبوع القادم.



كما تاتي بعد تصريحات للخارجية الايرانية بان طهران ستستضيف اجتماعاً ثلاثياً يضم كل من روسيا وتركيا وإيران في إطار التحضيرات لمحادثات استانا بشأن سوريا.



وكان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, اعلن يوم الاربعاء, عن الاستعداد لاستئناف جولة سادسة من مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف في شهر ايار المقبل.



وعقدت 5 جولات من مفاوضات جنيف, اخرها الشهر الماضي, حيث تمت مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.







سيريانيوز