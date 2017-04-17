تحطمت طائرة صغيرة على مشارف العاصمة البرتغالية لشبونة، يوم الإثنين، مما أدى الى مقتل 4 من ركابها وشخص اخر كان في موقع الحادث.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن متحدث باسم خدمات الطوارئ أندريه فرنانديز قوله إن "الطائرة كانت متجهة إلى مرسيليا في فرنسا, وقتل كل من كانوا على متن الطائرة وهم ثلاثة فرنسيين وسويسري".

كما اسفرت الحادثة , بحسب المتحدث, عن مقتل شخص آخر كان في موقع تحطم الطائرة التي اصطدمت بشاحنة مما أسفر عن اندلاع حريق .

ولم تورد اي توضيحات حول سبب تحطم الطائرة.

وتوجه الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا إلى موقع الحادث, وكان هناك أكثر من 50 عامل إغاثة في الموقع.

وتحطمت الطائرة الخاصة عقب إقلاعها من مطار تيريس الصغير الذي يقع قرب منتجع كاسكايس على بعد نحو 20 كيلومترا غربي لشبونة.

يذكر أن طائرة سياحية صغيرة، تحطمت في جنوب البرتغال نهاية العالم الماضي، مما أسفر عن سقوط قتيل وستة جرحى.