سيريانيوز :: جرحى بقذائف على شرقي التجارة بدمشق

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان 3 قذائف صاروخية سقطت على حي شرقي التجارة, مما ادى الى 4 اصابات بينهم سيدة حامل في شهرها التاسع، وطفلة عمرها عشر سنوات.

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وجاء ذلك بعد يوم على سقوط قذائف صاروخية في محيط ساحة الامويين بدمشق, مما اى الى سقوط ضحايا, كما سقطت قذائف هاون في محيط حديقة الجاحظ في حي المالكي.

وتتعرض دمشق بشكل دائم لسقوط قذائف هاون وصاروخية ورصاص متفجر , تسفر عن سقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.

وتشهد عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب وحماه ودير الزور وإدلب لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز

2017-04-17 17:52:02