محافظ حمص: إنجاز اتفاق المصالحة بشكل كامل نهاية الشهر الجاري

بدأ, بعد ظهر السبت, خروج الدفعة الخامسة من مسلحي حي الوعر بحمص مع بعض من أفراد عائلاتهم باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي, وذلك بموجب اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه مؤخرا مع النظام.

واعلنت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن "خروج عدد من الحافلات تقل مسلحين وبعض افراد عائلاتهم من الوعر, مشيرة الى "العملية مستمرة حتى إتمام خروج الدفعة الخامسة بشكل كامل اليوم”.

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بدوره, قال محافظ حمص طلال البرازي, في تصريح للوكالة, انه “من المقرر اليوم أن يتم خروج اكثر من 400 مسلح باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي ضمن الدفعة الخامسة من مسلحي الوعر وبعض عائلاتهم ".

واشار المحافظ الى ان اتفاق الوعر سيكون منجزاَ بشكل كامل نهاية الشهر الجاري , ليتم البدء بعدها بإعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية المتضررة في الحي”.

وكانت الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر خرجوا مع عائلاتهم في 8 نيسان الجاري، باتجاه جرابلس، حيث شملت الدفعة حينها نحو 1500 شخص بينهم حوالي 400 مسلح.

وخرجت, مطلع الشهر الجاري, الدفعة الثالثة من مسلحي حي الوعر بمدينة حمص, البالغ عددهم 350 مع بعض من افراد عائلاتهم , وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة مع النظام.

كما تم الشهر الماضي خروج الدفعتين الاولى والثانية من المسلحين مع عائلاتهم من حي الوعر بمدينة حمص، إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في 13 الشهر الجاري، بين النظام السوري وممثلين عن حي الوعر برعاية مركز تنسيق المصالحة الروسي في حميميم, تمهيدا لعودة السيطرة الكاملة للدولة على الحي.

ويشار إلى أن اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في الـ 13 من آذار الماضي, في حي الوعر يمتد إلى لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع يكون الحي في نهايتها خاليا من جميع المظاهر المسلحة, كما سبق وتم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.