كشف وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم عن خسائر القطاع النفطي في سوريا, والتي بلغت خلال الأزمة 66 مليار دولار, كاشفاَ عن خطوات اتخذتها وزارته لنجاوز هذه الأزمة.

وأشار الوزير غانم, بحسب وسائل اعلام محلية, الى ان "سوريا تحتاج إلى 4.4 مليارات ليرة يومياً، لتأمين مستلزمات الطاقة, وهذا ما دفع الوزارة لتعزيز المخازين، بعد ما كانت تعتمد على التوريد من الأصدقاء أو العقود النفطية".

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ولفت غانم إلى "استكشاف آبار جديدة، حيث تم إدخال 12 بئراً غازياً بكمية 2 مليون متر مكعب، فيما ستدخل آبار جديدة الخدمة قريباً, فضلا عن الاستمرار بإنشاء محطات وقود تابعة للدولة في المحافظات، إضافةً إلى ست محطات متنقلة للتدخل الإيجابي وقت الأزمات، مع التوسع بوحدات الغاز وإعادة تأهيل وحدة غاز بانياس وحلب".

واعلن الوزير عن "وجود عقود توريد بقيمة 750 مليون دولار لستة أشهر، منوهاً بضرورة الاعتماد على الذات لتأمين المشتقات النفطية".

وتعيش اغلب المدن السورية أزمة خانقة تتمثل بنقص في المحروقات كالبنزين والمازوت والغاز , ما دفع المواطنين إلى شراء المواد عن طريق السوق السوداء, باسعار مضاعفة, في ظل وعود حكومية بتحسن الأزمة وتخفيفها في القريب العاجل

يذكر أن خسائر قطاع النفط منذ بداية الازمة، بلغت حتى تشرين الثاني الماضي 63.97 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وزارة النفط ، في تقريرها لعام 2016.