دانت وزارة الخارجية الروسية يوم الإثنين, الهجوم الذي استهدف قافلة لاجئين قرب مدينة حلب قبل يومين, ووصفه بأنه "بربري", مشيرة الى ان الاستهداف جاء بسبب تعامل الغرب "غير البناء" مع مسالة مكافحة الارهاب.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية, نشرته وكالة (سبونتيك) أن هذه الجريمة يجب أن "تقيم بالشكل المناسب من قبل كافة أعضاء المجتمع الدولي".

وأضاف البيان ان ما حدث في حلب جاء بسبب النهج غير البناء" للغرب في التعامل مع مسائل "محاربة الإرهاب" في سوريا..

ولقي العشرات مصرعهم , ينهم أطفال ونساء حتفهم يوم السبت، واصيب اخرين، جراء تفجير مفخخة استهدف حافلات تقل الخارجين من بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب، أثناء توقفها في منطقة الراشدين في ريف حلب بموجب اتفاق إخلاء أربع بلدات سورية.

واثار هذا الهجوم ردود افعال واسعة, حيث شددت الامم المتحدة على تقديم الفاعلين للعدالة, فيما دانت ايران هذا الهجوم, في وقت دعا العراق المجتمع الدولي إلى "إظهار جديته" لحل الازمة السورية, اما تركيا فطالبت بمنطقة امنة بسوريا, تعقيبا على الحادثة.

سيريانيوز