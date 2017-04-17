اقترب مقاتلو "غضب الفرات" من وسط مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، بعد أن حققوا تقدماً على حساب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عدة جهات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن قائد عسكري من "قوات سوريا الديمقراطية"، لم تكشف هويته قوله، ان "القوات أصبحت على مسافة حوالي 500 متر عن مركز المدينة من الجهة الغربية، بعد سيطرتهم على حي الاسكندرية ويبعدون حوالي 800 متر من الجهة الشرقية ".

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وأضاف "سيطر مقاتلونا منذ مساء امس حتى صباح اليوم على 19 نقطة لمسلحي داعش، وتمكنوا من قتل حوالي 13 عنصراً منهم في الاشتباكات والقصف الذي طال مواقع التنظيم، في حين قضى 4 من عناصر القوات في قصف للتنظيم على جبهة جنوب المدينة".

وبين القائد العسكري أن "مسلحي داعش شنوا ليل الاحد-الاثنين، هجوماً على مطار الطبقة العسكري، وتصدى لهم مقاتلون، كما نفذت طائرات التحالف الدولي عدة غارات على تجمعات عناصر داعش".

وتمكن مقاتلو "قوات سوريا الديمقراطية" مساء الأحد من السيطرة على محيط قرية الريحانيات وكبش الغربي في الريف الغربي للرقة وقرية المشيرفة، في الريف الشرقي كما تمت السيطرة على أربع مزارع.

ويأتي تقدم قوات "سوريا الديمقراطية" داخل مدينة الطبقة، عقب أيام من اقتحام المدينة، في إطار المرحلة الرابعة من حملة "غضب الفرات" ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش ) بهدف تطهير ما تبقى من ريف الرقة.

وكانت "وحدات حماية الشعب" الكردية اعلنت مؤخرا ان الحملة على مدينة الرقة, معقل "داعش" ستبدأ في شهر نيسان الجاري.

وبدأت في تشرين الثاني الماضي, حملة متعددة المراحل من جانب قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف مدعوم من الولايات المتحدة, بهدف طرد "داعش" من الرقة.

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