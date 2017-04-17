سمحت الحكومة الروسية, يوم الاثنين, لمواطني 18 دولة, عدد منها عربية, بدخول أراضيها, دون الحصول على تأشيرة دخول.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أن "السياح ورجال ونساء الأعمال، المنتمين إلى 18 دولة يمكنهم زيارة أقصى الشرق الروسي دون الحاجة إلى تأشيرات".

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وقال رئيس الوزراء, في بلاغ للحكومة الروسية, بحسب وكالات انباء, إنه أعطى موافقته لبدء هذه الإجراءات، متحدثا عن أن القدوم إلى الشرق الروسي الأقصى "لن يحتاج، في إجراءات الموافقة الرسمية، بالنسبة لمجموعات جديدة من الأجانب سوى إدخال معلوماتهم في موقع إلكتروني بهذا الخصوص".

وتشمل القائمة الجزائر والبحرين وقطر والمغرب والكويت والإمارات العربية المتحدة وعمان والسعودية وتونس وتركيا وكوريا الشمالية وإيران وبروناي والهند والصين والمكسيك وسنغافورة واليابان .

وعن أسباب اختيار الدول الـ18 ، قال ميدفيديف إن الأمر لا يتعلّق بالمسافة الجغرافية، بل "لاتفاقيات ثنائية في مجال التأشيرات تجعل طرفي الاتفاقية يتعاملان بالمثل في إطار إلغاء التأشيرات".

وسيطبق على مواطني هذه الدول نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول تبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يوما وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى ثمانية أيام، ويمكن الحصول على هذه الوثيقة بشكلها الإلكتروني.