مواصلا تقدمه.. الجيش النظامي يستعيد السيطرة على صوران بريف حماه الشمالي الاخبار المحلية شارك

أعلن الجيش النظامي, الاثنين, استعادته السيطرة على بلدة صوران و تل بزام الاستراتيجي بريف حماة الشمالي.











ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله بأن "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات مكثفة على تجمعات وتحصينات التنظيمات الارهابية بريف حماة الشمالي وسعت خلالها نطاق السيطرة حيث أعادت الأمن والاستقرار إلى بلدة صوران وسيطرت على تل بزام وحاجز القبان على المدخل الشرقي لمدينة طيبة الإمام بعد القضاء على أعداد من الارهابيين وتدمير أسلحة وعتاد لهم".



من جهتها, قالت مصادر معارضة ان قوات النظام سيطرت ، مساء أمس، على مدينة صوران ، بعد قصف جوي مكثف عليها، أدى إلى دمار عشرات المنازل وتقدمها باتجاه المدينة، بعد انسحاب مقاتلي المعارضة منها.







واستعاد الجيش النظامي بلدة بطيش وبسطت السيطرة على تل بطيش بريف حماة الشمالي منذ ايام وذلك في اطار العملية العسكرية التي اطلقها لاسترداد مناطق سيطرت عليها المعارضة المسلحة في اذار الماضي.



واستعاد الجيش السيطرة على اكثر من /12/ قرية وبلدة والعديد من التلال الحاكمة منها بلدة بطيش وتل بطيش ومعردس وغيرها. في إطار العمليات العسكرية الواسعة التي اطلقها منذ ال 23 من الشهر الماضي لاستعادة القرى والبلدات التي تسللت اليها فصائل معارضة.



وجاءت العمليات العسكرية للنظامي ردا على الهجوم الذي بدأته المعارضة المسلحة في اذار الماضي, والتي تمكنت من خلالها من السيطرة على عدة مناطق.







سيريانيوز





2017-04-17 12:42:28 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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