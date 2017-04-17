قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، إن ديبلوماسيين من روسيا وأمريكا والأمم المتحدة سيعقدون اجتماعاً في جنيف بشأن سوريا الأسبوع القادم.

ونقلت وسائل إعلام عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إن "دبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة يعتزمون عقد اجتماع بشأن الأزمة السورية في جنيف الأسبوع المقبل".

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وأضاف بوغدانوف أن "موسكو لا تزال تنتظر تأكيدا من واشنطن بشأن عقد الاجتماع، حيث أن نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف قد يمثل موسكو في هذا الاجتماع".

وتابع بوغدانوف "أعتقد أن ذلك سيكون إطارا جيدا لبحث كافة القضايا، وقبل كل شيء إجراء جولة قادمة من مفاوضات جنيف، وكذلك لتوضيح مواقف الأطراف الخارجية".

وأكد أن الاجتماع الثلاثي قد يتناول موضوع عقد اجتماع وزاري لمجموعة دعم سوريا، مشيرا إلى أن ذلك سيتوقف إلى حد كبير على مواقف موسكو وواشنطن والأمم المتحدة.

وتأتي الدعوة لعقد اجتماع لمجموعة دعم سوريا، لأول مرة منذ استلام الرئيس دونالد ترامب سدة الحكم في أمريكا.

وكان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, اعلن يوم الاربعاء, عن الاستعداد لاستئناف جولة سادسة من مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف في شهر ايار المقبل, معتبراَ ان العنف في سوريا "ازداد" بعد الضربات الصاروخية الامريكية عليها.

وعقدت 5 جولات من مفاوضات جنيف, اخرها الشهر الماضي, حيث تمت مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.

يشار إلى أن مستوى التوتر في التصريحات الموجهة بين موسكو وواشنطن ارتفع مؤخراً، عقب الضربة الصاروخية الأمريكية على سوريا.

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