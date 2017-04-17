أكد محافظ حمص طلال البرازي، أن إخراج الدفعة الخامسة من مسلحي حي الوعر بمدينة حمص باتجاه منطقة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي سيتم اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية في عددها الصادر الاثنين عن البرازي قوله أن "إخراج الدفعة الخامسة كان مقرراً يوم الأحد، ولكن ولأسباب لوجستية تم تأجيل تنفيذ العملية إلى الاثنين".

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وتابع المحافظ، "لا توجد عقبات تحول تنفيذ إخراج الدفعة الخامسة،" دون أن يشير الرقم الذي يمكن أن تتضمنه هذه الدفعة.

وكانت الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر خرجوا مع عائلاتهم في 8 نيسان الجاري، باتجاه جرابلس، حيث شملت الدفعة حينها نحو 1500 شخص بينهم حوالي 400 مسلح.

وخرجت, مطلع الشهر الجاري, الدفعة الثالثة من مسلحي حي الوعر بمدينة حمص, البالغ عددهم 350 مع بعض من افراد عائلاتهم , وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة مع النظام.

كما تم الشهر الماضي خروج الدفعتين الاولى والثانية من المسلحين مع عائلاتهم من حي الوعر بمدينة حمص، إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في 13 الشهر الجاري، بين النظام السوري وممثلين عن حي الوعر برعاية مركز تنسيق المصالحة الروسي في حميميم, تمهيدا لعودة السيطرة الكاملة للدولة على الحي.

ويشار إلى أن اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في الـ 13 من آذار الماضي, في حي الوعر يمتد إلى لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع يكون الحي في نهايتها خاليا من جميع المظاهر المسلحة, كما سبق وتم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.

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