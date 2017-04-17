تستضيف العاصمة الإيرانية طهران يوم الثلاثاء، اجتماعاً ثلاثياً يضم كل من روسيا وتركيا وإيران في إطار التحضيرات لمحادثات استانا بشأن سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي يوم الاثنين، إن هذا الاجتماع يستغرق يوما واحدا وسيكون على مستوى الخبراء بمشاركة البلدان الثلاثة إيران وروسيا وتركيا.

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وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال يوم الأحد، ان بلاده تعتزم مواصلة المشاركة في المحادثات التي تجري في العاصمة الكازاخستانية استانا حول سوريا، وذلك عقب ساعات على اعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن لقاء سيجمع خبراء روسيا وتركيا وإيران في طهران الأسبوع الجاري تحضيرا للقاء استانا.

وكان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف اعلن، الشهر الجاري، أن التحضيرات جارية لاجتماع استانا المقبل حول سوريا والمقرر إجراؤه أيار القادم.

وأعرب قاسمي عن أمله أن تنعقد الجولة الرابعة للمفاوضات حول سوريا في أستانا يومي 3 و 4 أيار المقبل.

يشار إلى أن لقاء ثلاثيا جمع كلا من وزراء الخارجية الروسية سيرغي لافروف والإيرانية محمد جواد ظريف والسورية وليد المعلم في الـ14 من الشهر الحالي في موسكو، تركز حول الوضع في سوريا وضرورة مواصلة سير المفاوضات في سبيل تسوية الأزمة السورية.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 اذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, الا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات استانا المقبلة في 3-4 ايار المقبل.

وسبق ان استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,اهمها تثبيت وقف اطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.

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