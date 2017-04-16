نابولي يسحق أودينيزي بثلاثية ويقترب من انتزاع المركز الثاني من غريمه روما اخبار الرياضة شارك

حقق نابولي الثالث فوزاً سهلاً على ضيفه أودينيزي 3-صفر في المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفاز نابولي بفضل أهداف البلجيكي دريس مرتنس (47) والبرازيلي آلان (63) والإسباني خوسيه كايخون (72).



وقلّص نابولي من فارق النقاط مع روما الوصيف إلى نقطتين بعد تعادل الأخير مع أتالانتا 1-1، حيث بات يملتك نابولي 70 نقطة، في الوقت الذي يحلق به يوفنتوس بالصدارة (80 نقطة).



وتابع نابولي نتائجه الجيدة في الدوري الإيطالي محققاً انتصاره الثاني توالياً ومتجنباً الهزيمة للمباراة السادسة توالياً في الدوري (خمسة انتصارات وتعادل). سيريانيوز 2017-04-16 10:42:07 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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