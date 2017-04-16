موناكو يحافظ على الصدارة بفوز صعب أمام ديجون بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

تابع موناكو مشواره الناجح بفوز صعب على ضيفه ديجون 2-1، السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع موناكو رصيده الى 77 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن باريس سان جرمان حامل اللقب في المواسم الاربعة الماضية، وأربع نقاط عن نيس، رابع الموسم الماضي والذي لعب مباراة أكثر.



على ملعب "لويس الثاني" وأمام 8500 متفرج، افتتح سيدريك فارو التسجيل للضيوف (42).



وفي الشوط الثاني، انتظر موناكو حتى الدقيقة 69 ليعادل عبر المغربي نبيل درار بعد ضربة حرة ارتدت من العارضة للكولومبي راداميل فالكاو، ثم يقتنص هدف الفوز عن طريق لفالكاو ومن ضربة حرة ايضا (81).



وخاض موناكو المباراة بعد فوزه على ارض بوروسيا دورتموند الالماني 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. سيريانيوز 2017-04-16 10:39:28 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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