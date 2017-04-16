قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو ان بلاده تعتزم مواصلة المشاركة في المحادثات التي تجري في العاصمة الكازاخستانية استانا حول سوريا.

ونقلت وكالة (الاناضول) عن اوغلو قوله, , في خطاب ألقاه في منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية , ان " أنقرة وموسكو قادرتان على حل مشاكل المنطقة في حال تعاونهما ".

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وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن لقاء سيجمع خبراء روسيا وتركيا وإيران في طهران الأسبوع الجاري تحضيرا للقاء استانا.

وكان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف اعلن، الشهر الجاري، أن التحضيرات جارية لاجتماع استانا المقبل حول سوريا والمقرر إجراؤه أيار القادم.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 اذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, الا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات استانا المقبلة في 3-4 ايار المقبل.

وسبق ان استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,اهمها تثبيت وقف اطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.