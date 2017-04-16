استعاد ليفربول المركز الثالث بفوزه الصعب بهدف نظيف على مضيفه وست بروميتش ألبيون، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

سجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+1، ليعيد فريقه إلى احتلال المركز الثالث برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الرابع والذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند 44 نقطة في المركز الثامن.



وكان ليفربول قريباً من إضافة أهداف أخرى مع نهاية المباراة، لكن لاعباه الإسباني ألبرتو مورينو والهولندي فينالدوم افتقدا للتركيز لتنتهي المواجهة بهدف نظيف.

سيريانيوز