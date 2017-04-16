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عمر السومة يعود الى صفوف المنتخب السوري بالمواجهات المتبقة بالتصفيات المونديالية
اخبار الرياضة

كشف رئيس الاتحاد الرياضي العام موفق جمعة أن اللاعب السوري عمر السومة المحترف في الأهلي السعودي سيكون ضمن صفوف منتخب سوريا في المواجهات المتبقية من تصفيات مونديال روسيا 2018.


ونقلت وكالة فرانس برس عن جمعة بأن السومة أبدى رغبته في العودة لتمثيل سوريا وقال "منتخب سوريا للجميع والسومة أحد اللاعبين المميزين وقد أعلن عن رغبته في المشاركة مع المنتخب".

وأضاف جمعة بأن اللاعب الدولي فراس الخطيب الذي عاد مؤخراً لصفوف المنتخب "لعب دوراً كبيراً في المحادثات التي تمت مع السومة بشأن عودته للمنتخب بصفته صديقاً مقرباً له".

وكان اتحاد الكرة السوري قد دعا السومة للانضمام إلى المنتخب عدة مرات قبل تصفيات المونديال بيد أن اللاعب اعتذر دون توضيح الأسباب.

يذكر أن منتخب سوريا يحتل المركز الرابع في المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الحاسم المؤهل لمونديال روسيا وله 8 نقاط وبقيت له ثلاث مباريات مع الصين وقطر في ماليزيا، ومع إيران في طهران.

سيريانيوز

2017-04-16 23:59:07
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