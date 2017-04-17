أحرز الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) المركز الأول في سباق جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان، الأحد على حلبة صخير.

وتقدّم فيتل على سائقي مرسيدس، بطل العالم في الموسم قبل الماضي البريطاني لويس هاميلتون، والفنلندي فاليري بوتاس.



وأنهى فيتل السباق البالغة مسافته 308 كلم، بزمن قدره 1:33،53،373 ساعة، أي بمعدل سرعة وسطي بلغ 196،979 كلم، متقدماً بفارق 6،6 ثوان عن هاميلتون، و20،397 عن بوتاس.



والفوز هو الثاني لفيتل هذا الموسم، والرابع والأربعون في مسيرته في بطولة العالم للفورمولا وان، كما أنه الثالث له في البحرين بعد 2012 و2013.



وكان فيتل فاز بالمرحلة الأولى في أستراليا أمام هاميلتون بالذات، في حين حل ثانياً في المرحلة الثانية في الصين خلف البريطاني أيضاً.



وانفرد الألماني بطل العالم أربع مرات متتالية مع فريق ريد بول بين 2010 و2013، بصدارة ترتيب بطولة العالم برصيد 68 نقطة مقابل 61 نقطة لهاميلتون.



وكان بوتاس انطلق من المركز الأول للمرة الأولى في مسيرته، أمام هاميلتون وفيتل.



وانضم بوتاس إلى مرسيدس خلفاً للألماني نيكو روزبرغ الذي اعتزل بعد أيام معدودة على تتويجه بلقب الموسم الماضي.