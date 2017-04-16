لقي عدة أشخاص مصرعهم يوم الأحد، جراء قصف جوي لقوات التحالف الدولي على منطقة المنصورة بريف الرقة.

وذكرت مصادر متطابقة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طائرات التحالف قصفت الأحياء السكنية في قرية مزرعة يعرب التابعة لمنطقة المنصورة في ريف الرقة الغربي، مما تسبب بمقتل عائلة كاملة.

وكان قتلى وجرحى في صفوف المدنيين, سقطوا مطلع شهر نيسان الحالي،, جراء قصف شنته طائرات التحالف الدولي على قرية هنيدة بريف الرقة الغربي.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.



