أعلنت مصادر معارضة, يوم الاحد, ان فصائل المعارضة المسلحة استهدفت مطار حماه العسكري بصواريخ غراد.

وأوضحت المصادر, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان "جيش العزة" استهدف "مطار حماة العسكري ودمر مبنى القيادة وبرجي المراقبة في المطار بالإضافة لتدمير طائرة حربية ومستودعات ذخيرة".

ولفتت المصادر الى نشوب حريق بمطار حماه العسكري نتيجة استهدافه بالصواريخ, فيما اشارت مصادر اخرى الى ان المطار خرج عن الخدمة بعد استهدفه.

ونشرت المصادر صورا تظهر تصاعد أعمدة الدخان قالت انه نتيجة استهداف مطار حماه العسكري بالصواريخ.

ويعد مطار حماه العسكري من أهم المطارات العسكرية في سوريا, ويعتبر ثالث أكبر مطار, يطل على أكثر من ثلث المدينة ويعتمد عليه النظام كنقطة إمداد لقواته في الشمال السوري, ويحوي المطار بداخله مبنى وإدارة فرع المخابرات الجوية في حماة.

ويواصل الجيش النظامي عملياته العسكرية في ريف حماه, والتي بدأها منذ الـ 23 من الشهر الماضي , ردا على هجوم فصائل معارضة, والتي تمكنت من خلالها من توسيع نطاق السيطرة على عدة مناطق في المنطقة .