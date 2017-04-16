أدان البابا فرنسيس يوم الأحد، "الهجوم الدنيء" الذي وقع في حلب "ضد لاجئين فارين"، داعياً لأن يعم السلام الشرق الأوسط وسوريا التي وصفها بــ "الشهيدة".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) أن البابا دعا خلال الإحتفال بقداس الفصح التقليدي في ساحة القديس بطرس في روما الأحد، إلى السلام في الشرق الأوسط وسوريا البلد "الشهيد" وضحية حرب "لا تكف عن زرع الرعب والموت".

وتضرع البابا إلى الله ليجلب "السلام إلى كل الشرق الأوسط" ويساعد "كل الذين يعملون بجد على تقديم المواساة والعزاء للسكان المدنيين في سوريا، ضحية حرب لا تكف عن زرع الرعب والموت".

وكانت الأمم المتحدة وإيران والعراق, دانت يوم الأحد, تفجير حافلات الخارجين من الفوعة وكفريا في محافظة حلب والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء.

واستهدف يوم السبت, تفجير سيارة مفخخة منطقة تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب, ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.