لقي شخص مصرعه واصيب آخرون يوم الأحد، جراء سقوط قذائف هاون في محيط ساحة الأمويين.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية أن امرأة لقيت حتفها وأصي 11 آخرين، جراء سقوط 3 قذائف هاون في محيط ساحة الأمويين بدمشق.

واتهمت الوكالة "التنظيمات الارهابية المنتشرة في حي القابون والغوطة الشرقية باستهدفت محيط ساحة الأمويين بدمشق بـ 3 قذائف هاون".

من جانبها، تحدثت مصادر موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن امرأة وطفل لقيا مصرعهما واصيب 13 مدني جراء سقوط ثلاث قذائف صاروخية في محيط ساحة الامويين بدمشق.

وكان 3 أشخاص اصيبوا يوم السبت، جراء سقوط قذائف صاروخية على حي القيمرية بدمشق.

وتتعرض دمشق بشكل دائم لسقوط قذائف هاون وصاروخية ورصاص متفجر , تسفر عن سقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.

وتشهد عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب وحماه ودير الزور وإدلب لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.