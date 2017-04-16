كشف المدير العام لصندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة أنتوني ليك، يوم الأحد، أن أكثر من 60 طفلا قتلوا في هجوم استهدف قوافل الخارجين من بلدتي كفريا والفوعة عند أحد مداخل مدينة حلب السورية.

وقال ليك في بيان "كانت الباصات تقل عائلات عانت كثيرا من الحصار الخانق والآن يجب على الناجين أن يتأقلموا مع الخسارة المفجعة".

وأشار ليك إلى أن هذه المأساة يجب أن توقظ الجميع وتدفعهم لتقديم المساعدة للأطفال السوريين وإهدائهم الأمل بوجود إمكانية لوضع نهاية لهذه الحرب المريرة.

وشجب ليك مدير اليونيسيف "الهجوم الهمجي" على قافلة حافلات كانت تنقل مدنيين من سكان قريتي كفريا والفوعة القادمين من ريف إدلب متوجهين إلى حلب.

ولقي أكثر من 100 شخص بينهم أطفال ونساء حتفهم يوم السبت، واصيب العشرات، جراء تفجير مفخخة قرب حافلات تقل الخارجين من بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب، أثناء توقفها في منطقة الراشدين في ريف حلب بموجب اتفاق إخلاء أربع بلدات سورية.

يشار إلى أن كل من الأمم المتحدة وإيران والعراق أدانت التفجير الذي استهدف يوم السبت حافلات الخارجين من الفوعة وكفريا في محافظة حلب والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء.

سيريانيوز