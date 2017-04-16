صوت حوالي 51% من الأتراك، يوم الأحد، لصالح التعديلات الدستورية التي ستمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة جديدة.

وقالت وكالة (الأناضول) ان نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية بلغت 51.7 في المئة بعد فرز نحو 95 في المئة من صناديق الاقتراع.

وأظهرت بيانات أوردتها الوكالة أن الأصوات المعارضة للتعديلات تتصدر في أكبر ثلاث مدن بتركيا وهي اسطنبول وأنقرة وإزمير بالإضافة إلى جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.

ودعي حوالى 55,3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في81 ولاية حتى الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش في شرق تركيا، وحتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش في باقي أنحاء البلاد.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش في دياربكر ومدن شرق تركيا الأخرى وبعد ذلك بساعة في غرب البلاد، وفي مقدمتها كبرى المدن إسطنبول وأنقرة.

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ "نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).

وكان البرلمان التركي, وافق مؤخراَ, على تعديل دستوري اقترحه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم, يهدف الى نقل صلاحيات السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، ناقلا نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه "بسلوك منحى استبدادي", وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة منتصف تموز الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها, في حين ترى القيادة التركية أن مثل هذا النظام "ضروري لضمان الاستقرار".

ويشكل اعتماد النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.

ويأتي الاستفتاء الحالي في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف شهر تموز الماضي.

سيريانيوز