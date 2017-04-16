شهدت عدة مدن امريكية , امس السبت, مظاهرات تطالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالكشف عن سجله الضريبي, تحولت الى اعمال شغب وعنف بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه, اسفرت عن سقوط جرحى.

وذكرت وكالات انباء ان اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لترامب في مدينة بيركلي التابعة لولاية كاليفورنيا اسفرت عن سقوط جرحى.

واندلعت المواجهات في بيركلي خلال مسيرة، طالب فيها المشاركون، ترامب بنشر سجله الضريبي، واستخدمت فيها العصي والهراوات ما أدى إلى وقوع عدة إصابات, الا ان الشرطة تدخلت واعتقلت عدة اشخاص.

وتجمع الاف المتظاهرون في محيط مبنى الكابيتول بواشنطن , رافعين لافتات كتب عليها "ماذا تخفي؟" أو "الرجال الحقيقيون يدفعون ضرائبهم".

كما شارك في كاليفورنيا الالاف في هذه المسيرة, وحصلت تجمعات أخرى في فيلادلفيا وبوسطن وسياتل وسان فرانسيسكو ولوس انجليس وفي مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وجاءت هذه التظاهرات بناء على دعوة من ائتلاف كبير من مجموعات عمالية ومجموعات يسارية ومشرعين ديمقراطيين ومستقلين في الكونغرس, من أجل مطالبة ترامب بالكشف عن تاريخ دفع الضرائب الخاصة به, مثلما فعل الرؤساء السابقون منذ أكثر من 40 عاما.

ورفض ترامب الكشف عن سجلاته الضريبية سواء أثناء الفترة التي كان فيها مرشحا أو بعد توليه الرئاسة، متعللا بمراجعة جارية من دائرة الإيرادات الداخلية.

وكان ترامب قال في أيلول الماضي انه لايعتقد أن أحدا مهتم بهذا "سوى بعض الصحفيين"، لكن دائرة الإيرادات الداخلية قالت إن بمقدور ترامب الكشف عن سجلاته الضريبية حتى وهي تحت المراجعة.

وقد أثيرت بعض التساؤلات والشكوك عن عائدات ترمب الضريبية وعن علاقاته التجارية المختلفة في ظل الحديث عن وجود صلات سياسية ومالية محتملة بين الرئيس ترامب وروسيا.

سيريانيوز