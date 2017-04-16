لقي شخصان مصرعهما, وأصيب اخر بجروح, يوم الأحد, في حادثة اطلاق نار على أحد مراكز الاقتراع بشأن الاستفتاء على الدستور، في ولاية ديار بكر التركية , ذات الأغلبية الكردية .

وذكرت وسائل اعلام تركية ان الحادث وقع في قرية يبناردي، حيث أطلق مجهولون النار قرب المدرسة التي تحتضن صندوقا من صناديق الاقتراع التي توجه الناخبون الأتراك إليها اليوم للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية, ماادى الى سقوط قتيلين وجريح".

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أكد عدم وجود أي مشاكل في ولايات البلاد كافة، تعكر صفو الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

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وبدأ الناخبون الأتراك, يوم الاحد, بالتوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء تاريخي ، حول تعديلات دستورية تهدف إلى توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ من المرجح أن تنقل البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه "بسلوك منحى استبدادي", وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة منتصف تموز الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها, في حين ترى القيادة التركية أن مثل هذا النظام "ضروري لضمان الاستقرار".

ويشكل اعتماد النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.

ويأتي الاستفتاء الحالي في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف شهر تموز الماضي.