برشلونة يتخطى عقبة ريال سوسييداد بشق الانفس قبل موقعة الكلاسيكو أمام الريال اخبار الرياضة شارك

نجح برشلونة في تخطي عقبة ضيفه ريال سوسييداد بصعوبة بالغة 3-2 ليعيد الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى 3 نقاط، لحساب المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 72 نقطة، ليواصل ملاحقة ريال مدريد الذي يبتعد في الصدارة بفارق ثلاث نقاط وله مباراة مؤجلة بينما تجمد رصيد سوسييداد عند 52 نقطة في المركز السابع.



وخاض برشلونة المباراة بعد خسارته الموجعة أمام يوفنتوس الإيطالي صفر-3 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.



ووضع هذا الفوز الباهت أمام سوسييداد جماهير برشلونة تحت مخاوف تكبّد هزائم ثقيلة في الموقعتين القادمتين والمتمثلتين في إياب دور الأبطال أمام "السيدة العجوز" وموعد الكلاسيكو على أرض ريال مدريد، خصوصاً في ظلّ حالة الوهن الكبير الذي بدا عليه الدفاع الكتالوني.



وافتتح فريق المدرب لويس إنريكه التسجيل بتسديدة قوية ومتقنة من ميسي من خارج المنطقة سكنت الزوية الأرضية اليسرى للضيوف (17).



وعزّز ميسي النتيحة بعد تسديدة على شكل هدية من زميله الأوروغواياني لويس سواريز (37)، رافعاً رصيده إلى 498 مع برشلونة في جميع المسابقات.



ورفع ميسي رصيده إلى 29 هدفاً في صدارة الهدافين بفارق 5 أهداف عن زميله سواريز.



لكنّ سوسييداد قلّص الفارق بنيران صديقة بعد معمعة وتسديدة من إينيغو مارتينيز ارتدت من قلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي إلى شباك الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن (43).



وبتمريرة من ميسي، رد المهاجم باكو ألكاسير بعد ثوان ورفع النتيجة إلى 3-1 مسجلاً هدفه الرابع هذا الموسم (44).



إلاّ أنّ الضيوف قلصوا الفارق مرة ثانية عبر شابي برييتو بتسديدة على الطائر من مسافة قريبة (45). سيريانيوز 2017-04-16 10:57:07 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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