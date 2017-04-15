توتنهام يواصل الضغط على المتصدر تشلسي برباعية في شباك بورنموث اخبار الرياضة شارك

حقق توتنهام هوتسبير فوزاً سهلاً على ضيفه بورنموث 4-0 السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.



وبصم على رباعية توتنهام البلجيكي موسى ديمبيلي (16) والكوروي الجنوبي هيونغ سون (19) وهاري كين (48) وفنسنت يانسن (90+2).



وهو الفوز الحادي والعشرون لتوتنهام ليعزز به مركزه الثاني برصيد 71 نقطة بفارق أربع نقاط مؤقتاً على المتصدر تشيلسي الذي يخوض الأحد مباراة قمة ضد مضيفه مانشستر يونايتد.



وتلقى بورنموث خسارته السادسة عشرة ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتا بفارق نقطة عن كريستال بالاس السادس عشر.



ورفع هاري كين رصيده إلى 20 هدفاً ليحتلالمركز الثاني على لائحة هدافي الدوري الممتاز بفارق 3 أهداف عن المتصدر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم ايفرتون.



وبات كين رابع لاعب في الدوري الانكليزي الممتاز يسجل على الأقل 20 هدفاً في ثلاث مواسم متتالية، بعد المهاجمين السابقين وهم: آلان شيرر (نيوكاسل) والفرنسي تيري هنري (أرسنال) والهولندي رود فان نيسترلوي (مانشستر يونايتد).



وتعثر ليستر للمرحلة الثانية على التوالي بعد سلسلة من خمسة انتصارات مع مدربه الجديد كريغ شكسبير، وهذه المرة بالتعادل خارج قواعده مع كريستال بالاس 2-2 في مباراة تقدم خلالها مرتين عبر الألماني روبرت هوث (6) وجايمي فاردي (52). سيريانيوز

2017-04-15 22:08:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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