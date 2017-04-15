أنقذ إيسكو تشكيلة احتياطية لريال مدريد المتصدر من فخ التعادل، عندما سجّل هدفاً قاتلاً قاده إلى الفوز على مضيفه المتواضع سبورتينغ خيخون 3-2، السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وبعد تعادله مع جاره أتلتيكو على أرضه 1-1 الأسبوع الماضي، وعدم استغلال برشلونة الوضع بسقوطه لاحقاً أمام ملقة الضعيف صفر-2، تخلف ريال مدريد مرتين أمام سبورتينغ خيخون صاحب المركز الثامن عشر والمهدد بالهبوط، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة بفارق 6 نقاط عن برشلونة الذي يستقبل ريال سوسييداد السابع في وقت لاحق، علماً بأنه يملك أيضاً مباراة مؤجلة ضد سلتا فيغو. وهذه "البروفة" الأخيرة لريال قبل موقعة الحسم المنتظرة في 23 الحالي مع برشلونة على أرضه.



وكان الفريق الملكي قطع أكثر من نصف الطريق نحو دور الأربعة في دوري أبطال أوروبا، بفوزه الأربعاء خارج قواعده على بايرن ميونيخ الألماني 2-1 بفضل ثنائية للبرتغالي كريستيانو رونالدو.



ونظراً لزحمة المباريات وخوض ريال مباراة الرد أمام بايرن الثلاثاء المقبل، قام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بإراحة معظم نجومه، خصوصاً رونالدو أفضل لاعب في العالم ولاعبي الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والألماني طوني كروس والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، فيما غاب الجناح الويلزي غاريث بايل لمضاعفات في كاحله جرّاء إصابة سابقة أبعدته حوالي ثلاثة أشهر عن الملاعب.



في مباراة أخرى، حقق ديبورتيفو لا كورونيا فوزاً مصيرياً من أجل صراع البقاء في دوري الأضواء، على حساب ضيفه ملقا 2-صفر.



ويدين ديبورتيفو لاكورونيا بفوزه الأول على ملقا منذ الخامس من كانون الثاني/يناير 2013 والأول في المراحل الخمس الأخيرة، إلى خوسيه لويس سان مارتن ماتو وبدرو موسكويرا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 47 و67 على التوالي.



ورفع ديبورتيفو لاكورونيا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق 9 نقاط عن منطقة الخطر، فيما تجمد رصيد ملقا عند 33 في المركز الرابع عشر بعد تلقيه هزيمته الخامسة عشرة هذا الموسم والثانية في المراحل الخمس الأخيرة.