يوفنتوس يقترب من الاحتفاظ باللقب بثنائية الارجنتيني هيغواين بشباك بيسكارا اخبار الرياضة شارك

اقترب يوفنتوس من الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي مجدداً بعدما تخطى مضيفه بيسكارا بثنائية تاريخية للأرجنتيني هيغوايين السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاءت الثنائية بفضل غونزالو هيغوايين أغلى لاعب في الدوري الإيطالي (22 و43) حيث وصل للهدف رقم 200 في الدوريات الخمس الكبرى عند تسجيله للهدف الأول.



وتعكرت احتفالات يوفنتوس إثر إصابة النجم الأرجنتيني الآخر باولو ديبالا واستبداله مع الدقيقة الرابعة والخمسين.



وأكمل يوفنتوس مسيرته الناجحة في الأسابيع الأخيرة بعدما تجاوز برشلونة الإسباني 3-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الفائت في تورينو.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن روما الوصيف الذي تعثر أمام ضيفه أتالانتا بالتعادل 1-1.



وافتتح السلوفيني ياسمن كورتيتش التسجيل للضيف (22) قبل أن يعدل البوسني إيدين دزيكو النتيجة (50) مستفيداً من تمريرة المصري محمد صلاح.



ولم يكن التعادل مفيداً أيضاً لأتالانتا لفشله في توسيع الفارق مع ميلان ومضيفه إنتر المنافسين على مقعد في يوروباليغ بعد تعادلهما 2-2، حيث صار رصيده 60 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة عن لاتسيو الرابع والذي تعادل أيضاً مع مضيفه جنوى 2-2.



وعاد إمبولي من ملعب فيورنتينا بثلاث نقاط ثمينة من أجل صراع البقاء بفوزه عليه 2-1، واكتفى باليرمو المهدد بالهبوط بالتعادل مع ضيفه بولونيا دون أهداف، فيما حقق كالياري فوزاً كبيراً على ضيفه كييفو برباعية لماركو بورييلو (11) وماركو ساو (15) والبرازيلي جواو غلفاو (40 و90).



وفاز ساسولو على ضيفه سمبدوريا 2-1 أيضاً. سيريانيوز 2017-04-15 22:31:33 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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