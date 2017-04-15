مانشستر سيتي يسحق ساوثهامبتون بثلاثية بيضاء ويقفز للمركز الثالث بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

قفز مانشستر سيتي إلى المركز الثالث مؤقتا، بفوزه على مضيفه ساوثهامبتون 3-0 السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية مانشستر سيتي كل من فينسنت كومباني وليروي ساني وسيرجيو أجويرو في الدقائق 55 و77 و80 من زمن المباراة، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 64 نقطة، متقدما على ليفربول الذي يلعب الأحد أمام وست برميتش ألبيون، أما ساوثهامبتون فتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز التاسع.



وأبقى مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا على جناحه الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج على مقاعد البدلاء، بيد أنه منح الفرصة لقائد الفريق فنسنت كومباني للمشاركة أساسيا، فكان الأخير عند حسن الظن عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 55 بعدما ارتقي فوق الجميع ودك الكرة برأسه في الشباك إثر ركلة ركنية، وهو الهدف الأول للدولي البلجيكي في الدوري الممتاز منذ آب عام 2015.



وفقد ساوثهامبتون الكرة لينطلق نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين في هجمة مرتدة ويمرر كرة أمام المرمى إلى الألماني ليروي ساني الذي لم يجد صعوبة في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 77.



وعاد دي بروين ليصنع الهدف الثالث في الدقيقة 80 عندما رفع كرة عرضية أمام المرمى ارتقى لها الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو وغرسها في الشباك معلنا تقدم فريقه بثلاثية نظيفة. سيريانيوز 2017-04-15 22:39:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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