استهل ميلان حقبة ما بعد سيلفيو برلوسكوني بتعادل مثير مع جاره اللدود انتر 2-2، في مواجهة "الدربي الصيني" السبت على ملعب "جوسيبي مياتزا" في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وبدا ميلان في طريقه لخسارة مباراته الأولى في عهد مالكيه الصينيين الجدد، لكن فريق المدرب فنتشنزو مونتيلا عاد من بعيد وعوض تخلفه في الشوط الأول بهدفين، إلى تعادل قاتل بعدما قلص الفارق في الدقائق السبع الأخيرة قبل أن يخطف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عبر مدافعه الكولومبي كريستيان زاباتا.



وكان ميلان يخوض المباراة بعد يومين من إكمال مستثمرين صينيين، من خلال مجموعة "روسونيري سبورت اينفستمنت لوكس"، صفقة الاستحواذ على النادي من شركة "فينيفست" القابضة العائدة لعائلة رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني.



وشاءت الصدف أن تكون مباراته الأولى من بعد حقبة برلوسكوني الذي وصل إلى الفريق قبل 31 عاماً وقاده إلى إحراز 29 لقباً (بينها 5 في دوري أبطال أوروبا من أصل 7 ألقاب أحرزه النادي في تاريخه)، ضد جاره انتر المملوك ايضا من الصينيين، وتحديداً من مجموعة "سونينغ" التي اشترته قبل أقل من عام.



وحافظ ميلان بهذا التعادل القاتل الذي تجنب فيه هزيمته الثانية فقط في المراحل العشر الأخيرة، على مركزه السادس بفارق نقطتين أمام جاره الذي يصارعه من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



ولن تكون مهمة الفريقين سهلة في المراحل الست الأخيرة، إذ تنتظر انتر مباريات صعبة ضد فيورنتينا الثامن ونابولي الثالث ولاتسيو الرابع، والوضع مشابه بالنسبة لميلان أيضاً لأنه مدعو لمواجهة روما الثاني وأتالانتا الخامس في أصعب مبارياته في المراحل الست الأخيرة.