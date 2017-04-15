فشل بايرن ميونيخ، في استعادة توازنه، عقب الهزيمة (1-2)، أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، واكتفى بالتعادل السلبي مع باير ليفركوزن ضمن المرحلة الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبقي بايرن ميونيخ، متصدراً جدول ترتيب الدوري الألماني، بـ69 نقطة بفارق 8 نقاط عن لايبزيج، أقرب ملاحقيه قبل 5 جولات على نهاية البطولة، بينما بقي باير ليفركوزن في المركز الـ11 بـ36 نقطة.



جاءت المباراة قوية وحماسية منذ البداية، وتوالت الهجمات بين المنافسين، وسط فشل في إنهاء الهجمات.



ومرت الـ30 دقيقة الأولى، متفاوتة بين الفريقين، حتى جاءت الدقيقة (32) بهجمة مزدوجة عن طريق ألابا وفيدال، لاعبي بايرن ميونيخ، وضلت الكرة طريقها إلى المرمى.



وكاد فيدال، أن يتقدم للبافاري، إلا أن مدافع ليفركوزن، أخرج الكرة من على خط المرمى، ويسدد كومان كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها بيرند لينو ببراعة منقطعة النظير.



ويتألق لينو مجددًا أمام ألكانتارا، متصديًا لتسديدة خطيرة منه من داخل منطقة الست ياردات.