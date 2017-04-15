عشرات الضحايا في تفجير استهدف الخارجين من كفريا والفوعة الاخبار المحلية شارك

افاد التلفزيون السوري أن "الحصيلة الاولية لعدد ضحايا التفجير الذي استهدف حافلات كفريا والفوعة هي 22 قتيلاً و48 جريحا على الاقل في منطقة الراشدين في غرب حلب".

وكان الآلاف من أهالي ومسلحي بلدات كفريا والفوعا ومضايا والزبداني خرجوا إلى إدلب وحلب بموجب اتفاق "المدن الأربع"،، الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية والفصائل المسلحة.وينص الاتفاق على دخول حافلات كفريا والفوعة إلى حلب وحافلات الزبداني إلى إدلب في وقت متزامن.

2017-04-15 17:36:11 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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