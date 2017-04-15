سقط قتلى وجرحى, يوم السبت, جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف احد المواقع العسكرية للجيش النظامي في ريف اللاذقية.

وأوضحت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجماعات المسلحة استهدف بسيارة مفخخة تجمّع الجيش النظامي بين بلدتي سلمى و كنسبا بريف اللاذقية الشمالي الشرقي ، ما أدى إلى ارتقاء عدد من القتلى و إصابة آخرين .

واشارت مصادر مؤيدة اخرى الى ان الانفجار استهدف أحد حواجز الجيش النظامي في محيط بلدة سلمى بريف اللاذقية.

من جهتها, اعلنت مصادر معارضة ان قتلى وجرحى من القوات النظامية سقطوا إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت موقعاً عسكرياً في منطقة سلمى بريف اللاذقية

وجاء التفجير بعد اقل من شهر على استهداف فصائل معارضة اجتماع وصف بأنه"رفيع المستوى" ضم قيادات تابعة للقوات النظامية قرب مدينة القراداحة بريف اللاذقية.

وتعرضت مناطق بريف اللاذقية للاستهداف بالقذائف الصاروخية, في الآونة الأخيرة, مماادى الى سقوط ضحايا

وتشهد "الهدنة" الشاملة في سوريا, التي دخلت حيز التنفيذ في 30 كانون الاول, برعاية تركية روسية, خروقات, وسط تصاعد اعمال العنف, في ظل تبادل التهم بين النظام والمعارضة حول المسؤولية عن وقوع انتهاكات.