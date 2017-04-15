بدأت "قوات سوريا الديمقراطية" باقتحام مدينة الطبقة بالرقة, عقب سيطرتها على مساحات جديدة, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), وذلك في اطار المرحلة الرابعة من معركة "غضب الفرات".

وأضافت "قوات سوريا الديمقراطية" عبر موقعها الالكتروني, أن مقاتليها تمكنوا مساء الجمعة, من تحرير قرية مشيرفة الشمالية وقتل 27 عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" , وذلك عل الجبهة الشمالية لمدينة الرقة .

كما تمكن مقالو القوات من السيطرة على قرية عايد الصغير غربا والاسكندرية شرقا , بمساندة طيران التحالف الدولي.

وأشارت إلى القوات بدأت عملية اقتحام مدينة الطبقة والدخول في الأحياء الشرقية والغربية للمدينة من جهة الشرق والغرب لمدينة الطبقة وتمكنوا من القضاء على 16 عنصر من "داعش" ومصادرة أسلحتهم .

وكانت قوات سوريا الديمقراطية, أعلنت في بيان الخميس الماضي, عن إطلاق المرحلة الرابعة من حملة "غضب الفرات" ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش ) بهدف تطهير ما تبقى من ريف الرقة.

وكانت "وحدات حماية الشعب" الكردية اعلنت مؤخرا ان الحملة على مدينة الرقة, معقل "داعش" ستبدأ في شهر نيسان الجاري.

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), بهدف إكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم والسيطرة على قرى ونقاط كانت بيد داعش.

وبدأت في تشرين الثاني الماضي, حملة متعددة المراحل من جانب قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف مدعوم من الولايات المتحدة, بهدف طرد "داعش" من الرقة.

سيريانيوز