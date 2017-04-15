أصيب, يوم السبت, 29 شخصا بجروح, معظمهم أطفال ونساء, جراء سقوط قذائف وقنابل على حيي القصور والجورة بمدينة دير الزور.

وذكرت الوكالة أن تنظيم ” داعش ” قصف بالقذائف الصاروخية والقنابل الملقاة من طيارة مسيرة حيي القصور والجورة ما تسبب بإصابة 29 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة معظمهم اطفال ونساء ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم".

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بدوره, أشار معاون مدير الصحة بدير الزور أكرم الجوري الى ان "3 من الجرحى في حالة خطرة حيث تم ادخالهم لغرف العمليات كما قدمت الاسعافات الطبية اللازمة لباقي الجرحى في مشفيي الاسد والعسكري".

من جهتها, اشارت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, الى اصابة 29 شخصا بقذائف وقنابل على المدينة.

وكانت منطقة شارح الوادي في حي الجورة بدير الزور استهدفت منذ ايام بقذائف ما ادى الى سقوط ضحايا ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات .

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.