بحثاَ عن الاستقرار.. لجوء عدة مواطنين سوريين إلى قطاع غزة الاخبار المحلية شارك

كشفت قناة (الحرة) الأمريكية عن لجوء عدد من المواطنين السوريين إلى قطاع غزة , بحثا عن الأمن والاستقرار.

وأشارت القناة الى ان "غزة استضافت 8 عائلات وأربعة شبان بعدما حصلوا على امتيازات من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوعز مؤخراَ للجهات المختصة بتوفير مساعدات مالية طارئة، وتأمين صحي، وإصدار جوازات سفر فلسطينية لثماني عائلات وثلاثة أفراد سوريين في قطاع غزة. يشار إلى أن بعض العائلات السورية لجأت مؤخرا إلى قطاع غزة بسبب الأوضاع الصعبة في بلادهم، غم ان القطاع لا ينعم بالاستقرار السياسي والأمني. سيريانيوز

2017-04-15 14:58:25 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق